Le ultime su Crotone-Juve: Marchisio probabile titolare, out Mandzukic

Smaltita in parte la rabbia per la rocambolesca uscita di scena dalla Champions League, la Juventus si concentra sull'obiettivo-Scudetto, più vicino dopo il pareggio del Napoli a Milano e la vittoria sulla Sampdoria. A Crotone, contro una squadra affamata di punti, non sarà facile. Già a Benevento i bianconeri sono stati sorpresi dall'atteggiamento dei padroni di casa: un'esperienza che Allegri non vuole ripetere. Dall'altra parte, Zenga ha sottolineato l'importanza dei "mattoncini", ovvero dei punti conquistati contro le grandi che alla fine della fiera contano più di tutti e di cui i pitagorici hanno bisogno in questo momento della stagione.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Mandragora, Barberis, Stoian; Trotta, Simy, Ricci.

Out Budimir e Benali, Zenga recupera Nalini, che verrà convocato ma non dovrebbe partire dal primo minuto. Stoian è in vantaggio su Rohden, mentre davanti non dovrebbero esserci sorprese.

Juventus (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Bentancur, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Higuain.

Max Allegri, in conferenza, ha assicurato che non farà calcoli in base alle diffide: se starà bene, Higuain giocherà sicuramente. Il turnover riguarderà il centrocampo, dove potrebbe esserci spazio per Marchisio e Bentancur, e la difesa, con Rugani in campo al posto di Chiellini. Confermatissimo l'uomo del momento, Douglas Costa. Out Mandzukic dai convocati, torna Bernardeschi.