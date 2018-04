Le ultime su Juve-Napoli: dubbi Dybala e Mertens per Allegri e Sarri

E' la sfida dell'anno. La gara dell'Allianz Stadium dirà tanto sul futuro del campionato italiano. In caso di successo della Juventus lo Scudetto sarebbe quasi cosa fatta, contrariamente si il Napoli dovesse imporsi si riaprirebbe la lotta per le ultime 4 giornate.

Juventus (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain.

Out De Sciglio e probabilmente Sturaro, mister Allegri per la fascia destra punterà su Lichtsteiner nonostante la candidatura di Howedes. Centrocampo fatto, davanti il dubbio principale riguarda l'impiego di Paulo Dybala, in ballottaggio con Mandzukic.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Napoli che scenderà in campo, salvo sorprese, con i titolarissimi. Il principale dubbio di mister Sarri riguarda l'attaccante centrale da inserire fra Insigne e Callejon. Resta in netto vantaggio Dries Mertens, ma la scarsa forma del belga e l'ottimo impatto di Arek Milik nelle ultime uscite non regalano certezze assolute.