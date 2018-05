Le ultime su Milan-Fiorentina: emergenza per Gattuso. C'è Saponara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emergenza vera per l'attacco del Milan, che perde per la gara contro la Fiorentina anche Suso. Squalificato Borini, potrebbe agire così Bonaventura nei tre d'attacco. Difficile un atteggiamento tattico diverso per Gennaro Gattuso con le due punte, l'alternativa sembra Cutrone nei tre. Out Montolivo, anche lui appiedato dal Giudice Sportivo, è Locatelli-Biglia per un posto in mediana. Squalificato Veretout, è Dabo il sostituto che sceglierà Stefano Pioli per la gara di domenica. Dietro ancora Milenkovic-Pezzella al centro della difesa, Laurini più di Gaspar come terzino destro mentre sulla trequarti crescono le percentuali di Saponara.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli (Biglia), Bonaventura; Cutrone, Kalinic (André Silva), Calhanoglu.

Fiorentina (4-3-2-1): Sportiello; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Dabo; Chiesa, Saponara (Eysseric); Simeone.