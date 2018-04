Le ultime su Napoli-Udinese: Sarri punta su Chiriches e Milik

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincere per giocarsi tutto nello scontro diretto di Torino. Il Napoli di Maurizio Sarri, dopo il pareggio di San Siro che lo ha allontanato ulteriormente dalla vetta, non può permettersi passi falsi al San Paolo contro l'Udinese di Oddo, reduce da nove sconfitte consecutive e bisognosa di un risultato positivo che allontani gli spettri di un ritorno nel baratro della zona retrocessione.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne.

Maurizio Sarri perde Koulibaly per squalifica e dovrebbe tenere a riposo anche il diffidato Mertens in vista della sfida decisiva dell'Allianz Stadium. Torna Mario Rui in difesa, dove ci sarà anche Chiriches (favorito su Tonelli). In avanti spazio a Milik.

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri, Nuytinck, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Balic, Barak, Pezzella; Jankto, Perica.

Non ci sarà De Paul e anche Lasagna è in forte dubbio. Davanti, alle spalle di Perica, Massimo Oddo schiererà Jankto (in alternativa Maxi Lopez). Ballottaggio tra Ali Adnan e Pezzella sulla corsia sinistra, per il resto tutto confermato, con Nuytinck, Danilo e Samir in difesa.