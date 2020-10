Le ultime su Roma-CSKA Sofia: Smalling e Mayoral dall'inizio, recupera Spinazzola sulla fascia

Nella conferenza stampa della vigilia, Paulo Fonseca ha anticipato due novità di formazione. Partiranno dal primo minuto Smalling, che rientra da un infortunio, e Borja Mayoral, che dà riposo a Dzeko. Per il resto, in porta c'è Pau Lopez al posto di Mirante, con Fazio e Juan Jesus (in ballottaggio con Kumbulla) a completare il terzetto in difesa. A centrocampo, Bruno Peres e Spinazzola agiranno sulle fasce, mentre Cristante e Villar si schiereranno in mezzo. Alle spalle dell'attaccante spagnolo ci saranno Carles Peres e Pellegrini.

Le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral.

CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Galabov, Mazikou; Youga, Geferson; Sinclair, Rodrigues, Henrique; Sowe.

