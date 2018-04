Le ultime su Sassuolo-Fiorentina: Babacar ritrova la Viola. Saponara c'è

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sfida per inseguire i due rispettivi obiettivi: il Sassuolo per allontanarsi ulteriormente dalla zona rossa, la Fiorentina per riprendere la corsa europea dopo il rocambolesco stop contro la Lazio. Sullo sfondo, la sfida nella sfida fra Babacar e Falcinelli, i due attaccanti che si sono scambiati maglia a gennaio.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Mazzitelli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Politano, Babacar.

Difesa a tre col dubbio Dell'Orco-Lemos per Iachini, anche se al momento pare avvantaggiato l'ex Las Palmas dopo il gol vittoria contro il Verona. A centrocampo l'acciaccato Missiroli potrebbe far spazio a Duncan, mentre davanti Babacar dovrebbe trovare la maglia da titolare al fianco di Politano.

Fiorentina (4-3-2-1): Dragowski; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara, Chiesa; Simeone.

Le squalifiche di Sportiello e soprattutto capitan Pezzella costringono mister Pioli a rivedere la propria difesa. Con ogni probabilità si tornerà a 4 con Milenkovic spostato al centro al fianco di Vitor Hugo. A centrocampo torna Benassi, davanti Saponara con Chiesa e Simeone.