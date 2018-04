Le ultime su Torino-Milan: Kalinic e Ljajic ancora titolari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se dovessimo considerare solo le ultime quattro partite disputate, la sfida tra Torino e Milan avrebbe come favorita la squadra piemontese, che ha conquistato ben 10 punti contro i tre dei rossoneri ed è rientrata nella corsa all'Europa League. La squadra di Gattuso è calata fisiologicamente da un mese a questa parte ma deve ritrovare in fretta i risultati se vuole continuare a sperare nella qualificazione in Champions.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Ljajic; Belotti.

Walter Mazzarri, per continuare la striscia positiva, si affida agli stessi 11 che hanno giocato contro il Chievo e al 3-4-2-1. L'unico dubbio è legato alle corsie laterali, con Ansaldi, De Silvestri e Molinaro in lizza per due maglie.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

Nel momento decisivo della stagione, Gattuso potrebbe far rifiatare Bonaventura, uno degli elementi maggiormente utilizzati: Locatelli scalpita ed è pronto a giocarsi una chance importante. Davanti ballottaggio tra Cutrone e Kalinic, mentre Abate è in vantaggio su Calabria. Al fianco di Bonucci ci sarà Zapata, confermatissimo dopo l'ottima prestazione contro il Napoli.