Le ultime su Udinese-Crotone: Lasagna verso il recupero. Torna Ricci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diversi dubbi di formazione, da una parte e dall'altra, per Udinese e Crotone. I bianconeri dovranno tornare al successo dopo 10 sconfitte consecutive, il Crotone è quasi all'ultima spiaggia nella corsa salvezza ma il morale sarà alto dopo il pareggio con la Juve.

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Ali Adnan; De Paul, Lasagna.

Il principale dubbio di Oddo riguarda l'impiego di Kevin Lasagna ma le ultime sembrano confermare i miglioramenti dell'attaccante friulano. Se dovesse farcela, con lui in attacco potrebbe esserci De Paul con Jankto spostato a centrocampo. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Widmer, con Larsen che proverà comunque a recuperare, e Ali Adnan.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian; Ricci, Simy, Trotta.

Per la gara contro i bianconeri dovrebbero tornare in attacco sia Ricci che Trotta, con Rohden eventualmente arretrato a centrocampo. In corsa anche Stoian che dovrebbe comporre la linea mediana a tre con Barberis e Mandragora.