Le ultime sulla Roma: Juan Jesus e Schick sostituiscono gli squalificati

Fischio d'inizio questa sera alle 20.45 all'Olimpico di Roma

Reduce dalla vittoria per 4-2 conquistata al San Paolo di Napoli contro i partenopei di Sarri, la Roma di Di Francesco deve guardare avanti con la possibilità di aggiungere altri tre punti alla propria classifica. Un'altra vittoria sarebbe di fondamentale importanza, anche per avere la certezza di restare in zona Champions League per almeno un'altra settimana e con una gara in meno verso il finale di stagione. Il tecnico capitolino deve però fare a meno degli squalificati Fazio e Dzeko, che liberano dunque una maglia in difesa e attacco. Al posto dell'ex Siviglia dovrebbe esserci Juan Jesus, il bosniaco ex Manchester City sarà sostituito da Schick. Recuperato De Rossi dalla distorsione alla caviglia sinistra accusata sabato scorso a Fuorigrotta, fuori dai convocati Defrel mentre Perotti si accomoderà in panchina.

La probabile formazione:

Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Schick. All. Di Francesco.