Leandro Paredes, un anno dopo. Ma stavolta la chiamata è di Ancelotti

Ritornare in Italia, dopo una sola stagione. E' lo scenario che potrebbe coinvolgere Leandro Paredes, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo trasferitosi nella scorsa estate alla corte di Roberto Mancini - oggi neo ct dell'Italia - per l'importante cifra di 23 milioni di euro (più 4 di bonus). Il centrocampista argentino, infatti, nelle ultime ore è finito - assieme ad altri candidati forti - nel gruppo di obiettivi per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. In attesa di capire, eventualmente, in che direzione può andare la volontà del giocatore - legato al club russo fino al 2021 - restano per il momento i numeri del giocatore ex Roma ed Empoli. 39 presenze tra campionato, Europa League e Coppa di Russia, condite da 6 gol e 11 assist. Più o meno le stesse presenze collezionate in maglia giallorrossa, con però un sostanziale aumento delle reti e della pericolosità sotto porta (3 gol e un assist con la Roma). Oltre, ovviamente, ad un ruolo da protagonista della squadra. Classe '94, classe da vendere e primi contatti già avviati tra le parti. Aspettando l'evoluzione del mercato, la conferma della base d'acquisto del cartellino (circa 30/35 milioni di euro), ma soprattutto l'evolversi della possibile cessione di Jorginho all'estero. Il ruolo di Paredes, per intendersi.