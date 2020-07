Lecce, casting per il dopo Liverani: spuntano D'Angelo del Pisa e l'ex Brescia Corini

Con la retrocessione in Serie B quale possibilità concreta e il contemporaneo addio di Fabio Liverani, che piace molto al Cagliari, per il Lecce è il momento di iniziare a valutare nomi per la panchina. Nelle ultime ore sono emersi due possibili candidati per la panchina dei salentini: il primo è Luca D'Angelo, attuale tecnico del Pisa e protagonista di un'ottima stagione con il neopromosso club toscano, ed Eugenio Corini, allenatore ex Brescia nelle ultime ore accostato anche alla SPAL.