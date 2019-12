© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in zona mista dopo la sconfitta contro il Bologna, il portiere del Lecce Gabriel ha dichiarato: "Dobbiamo ripartire dalla voglia di fare, dal sacrificio e dal gruppo che siamo. Abbiamo una settimana per riposare e dobbiamo tornare con tanta voglia. Dobbiamo guardare questa partita perchè c'è tanto da migliorare. Sappiamo del nostro percorso e abbiamo un obiettivo da raggiungere. Non penso che abbia inciso così tanto. Noi sappiamo il campionato che dobbiamo fare, non riusciremo a fare tanti risultati utili di fila ma una sconfitta non ci può condizionare. Sapevamo della difficoltà della gara di oggi perchè davanti avevamo una grandissima squadra con un grande allenatore. Abbiamo sbagliato parecchio e abbiamo pagato contro una squadra fortissima".