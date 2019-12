© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamoroso al "Via dal Mare": Goran Pandev, fin qui il migliore in campo della partita, si fa ingenuamente espellere per un intervento fuori tempo su Tachtsidis. Il macedone era già stato ammonito e ora lascia il Genoa a giocare l'ultimo quarto d'ora della partita in nove uomini. Al 68' era stato già espulso, sempre per somma di ammonizioni, Agudelo.