Lecce, ieri la peggior partita dal ritorno in A. Ora tutto sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Lecce così brutto, probabilmente, non si era mai visto nel corso di questo campionato. All'esordio, nonostante il pesante tonfo contro l'Inter di Conte per 4-0, qualche occasione da gol era arrivata; così come contro il Brescia, nonostante un risultato pesantissimo. Netti, però, i passi indietro ieri contro l'Hellas Verona: la squadra di Juric, a parte i primi cinque minuti di partita, ha dominato l'incontro, mettendo alle strette la formazione di Liverani. Non ha pagato forse l'atteggiamento attendista, contro un gruppo che fa dell'intensità e della pressione il proprio punto di forza. Ma anche gli episodi hanno fatto la differenza: i primi due gol subiti quasi allo stesso modo, con grande complicità dei propri difensori, l'espulsione di Dell'Orco che ha definitivamente chiuso la contesa e la traversa di Majer che probabilmente avrebbe potuto regalare un altro secondo tempo. Ma nulla è perduto, la corsa deve proseguire e il coltello dalla parte del manico è sempre nelle mani dei salentini.

I giorni del condor. Parte il countdown verso il 31 gennaio. "Dobbiamo completare il mercato, gli obiettivi sono portare alla corte dell'allenatore un difensore e un centrocampista", sono state le parole del diesse Meluso dopo la gara di ieri contro il Verona. Da scartare il profilo di Djidji, ritenuto incedibile dal Torino. A centrocampo il nome in cima alla lista dei desideri è sempre quello di Acquah, per il quale però l'affare si è un po' complicato negli ultimi giorni; c'è Bourabia nella lista, ma non convince pienamente per il 4-3-1-2 di Liverani. E allora c'è da attendersi un colpo a sorpresa, un mister X sul quale da tempo è al lavoro la società.