Lecce, Liverani: "Almeno 8-10 nuove pedine per la Serie A"

Fabio Liverani, a margine dell'evento 'Football Leader', ha parlato così ai microfoni di Sky del mercato del suo Lecce: "Non potremo arrivare a sedici acquisti, ma vorremmo arrivare a 8-10 nuove pedine. In rosa abbiamo altrettanti giocatori che possono essere la sorpresa della Serie A, poi toccherà al campo dire se io e loro siamo pronti per questa sfida. Più intrigante Conte-Inter o Juve-Sarri? Decisamente Conte all'Inter".