Lecce, Liverani: "Cagliari bella verifica, spero in un campo non pesante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' prevista pioggia domani per la gara tra Lecce e Cagliari. Il meteo non spaventa Fabio Liverani, tecnico dei salentini che ha però profondo rispetto dell'avversaria. "Dobbiamo sperare il campo non sia pesante. Noi siamo una squadra che palleggia, abbiamo sempre tenuto il controllo del gioco a parte a Bergamo contro l'Atalanta. Sarà una bella verifica domani. Il mio passato in Sardegna? È stato il mio esordio tra i professionisti, con Trapattoni ho disputato una grande stagione. Ma sono solo ricordi...".