Lecce, Liverani: "Non vado via per una squadra di pari livello"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato del suo futuro: "Non riuscirei mai ad andare via da Lecce per una società di pari livello. Se ci dovesse essere l'interesse di una società che possa garantirmi un futuro importante, ne parlerei sicuramente con la mia società".