Lecce-Milan 1-4: i rossoneri vincono e convincono. Riprende la corsa verso l'Europa

vedi letture

Un buon Milan si ripresenta alla Serie A con un convincente successo al "Via del Mare" di Lecce. Un primo tempo incoraggiante per gli uomini di Pioli e una grande reazione alle prime difficoltà, arrivando a dilagare nella ripresa.

LEAO BOCCIATO, REBIC UNICA PUNTA -Liverani privo dello squalificato Donati e degli infortunati Deiola, Dell'Orco, Barak e Farias. Meccariello preferito a Rossettini, Tachsidis a Majer, nemmeno in distinta e l'ex Lapadula a guidare l'attacco, supportato da Falco e un altro vecchio rossonero come Saponara. Tutte confermate le indiscrezioni sul Milan, con Conti preferito a Calabria sulla corsia destra e soprattutto con Rebic unica punta, preferito a Leao. A supporto del croato Bonaventura, Calhanoglu e Castillejo.

IL PRIMO SIGILLO DI CASTILLEJO - Il vantaggio del Milan arriva dopo 26' di dominio al "Via del Mare" con Samu Castillejo. Lo spagnolo è bravo a trasformare in rete un traversone dalla destra di Calhanoglu e non farsi ingannare da Bonaventura, il quale non arriva sul cross del turco. Il numero 7 apre il piatto e di giustezza supera Gabriel. Si tratta del suo primo gol in questo campionato. In precedenza il portiere salentino era stato bravo a neutralizzare alcune conclusioni più o meno pericolose: provvidenziale dopo 11' su Bonaventura da distanza ravvicinata, il brasiliano ha detto no anche a una conclusione sempre di Castillejo, oltre che di Kessié. Lecce che gioca senza timore reverenziale, gestendo il pallone nei primi minuti della gara salvo poi cedere a un avversario qualitativamente superiore. Nel finale della prima frazione di gara i giallorossi prendono coraggio e si rendono pericolosi, gridando anche al gol, al termine di una splendida azione corale che ha visto Meccariello finalizzare. Rete annullata per fuorigioco.

KJAER E LAPADULA, CHE DOLORE -Nel finale del primo tempo una tegola a testa: Simon Kjaer si è fatto male nel corso della partita contro il Lecce. Il danese, a seguito di uno scontro di gioco al 28', ha stretto i denti per undici minuti, venendo poi rimpiazzato da Gabbia. Ricordiamo l'emergenza tra i rossoneri, già costretti a salutare fino alla prossima stagione Musacchio e con un Duarte sulla via del recupero ma la cui ultima partita risale addirittura a novembre. Al momento la batteria dei centrali di difesa comprende i soli Gabbia e Romagnoli. Problemi anche per il Lecce, con Lapadula che appoggia male il piede nel finale del primo tempo provocandosi una brutta distorsione. Esce in barella, viene sostituito all'intervallo da Babacar. L'ex della serata si era procurato una palla gol approfittando di un grave errore di Gabbia, mandando il pallone a lato di pochissimo.

FUOCHI D'ARTIFICIO - Il secondo tempo parte col botto: si contano addirittura tre reti in quattro minuti. Al 54' i salentini trovano il pari con Mancosu su calcio di rigore. Fallo in area di Gabbia su Babacar e dal dischetto il numero 8 è perfetto, spiazzando Donnarumma. Nemmeno il tempo di festeggiare che Bonaventura riporta il Milan in vantaggio riprendendo una respinta di Gabriel su tiro dalla distanza di Calhanoglu. Passano altri due minuti e col Lecce riversato in attacco e fin troppo sbilanciato, il Milan colpisce con un contropiede letale firmato Rebic. A partita virtualmente chiusa Piuoli può permettersi di far rifiatare qualche titolare: fuori Castillejo e Rebic, dentro Saelemaekers e Leao. E il portoghese cala il poker sfruttando una dormita di Lucioni e incornando un buon cross di Conti.

NAPOLI AGGANCIATO - Milan momentaneamente sesto a pari punti col Napoli, ma con una partita giocata in più. Ma soprattutto, la sfida di questa sera ha dato indicazioni incoraggianti in chiave Europa League. Lecce che al contrario parte come peggio non si potrebbe: le statistiche impietose dicono che le reti subite in 27 partite sono già 60. Non facile salvarsi con questi numeri.