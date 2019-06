Lecce, non solo Benzar. In arrivo anche l'ucraino Shakhov

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non soltanto il terzino destro rumeno Romario Benzar in arrivo dalla Steaua Bucarest. A Lecce è atteso anche Yevhen Shakhov, il centrocampista ucraino in scadenza con il PAOK Salonicco. Il club giallorosso - secondo Sky Sport - ha ormai raggiunto tutti gli accordi anche con il classe 1990, che il club greco aveva acquistato dal Dnipro. I due giocatori sono adesso attesi a Lecce.