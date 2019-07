Lecce, Ochoa chiama l'Italia ma i giallorossi hanno la porta occupata

© foto di Image Sport

Guillermo Ochoa ha effettuato una telefonata negli scorsi giorni al Lecce per sapere se c'era la possibilità di venire in Italia e giocare per i giallorossi. Lo Standard Liegi gli propone il rinnovo di contratto ma il giocatore ama il nostro paese e vorrebbe provare un'esperienza in Serie A. Al momento i pugliesi hanno risposto che sono già a posto in porta, ma nei prossimi giorni non è detto che non venga presa in considerazione la possibilità di puntare su un portiere di esperienza come il messicano. A riportarlo è Sky Sport.