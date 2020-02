Lecce-Torino, i voti ai tecnici: Liverani surclassa Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lecce-Torino 4-0 (11’ Deiola, 20’ Barak, 64’ Falco, 79’ Lapadula)

Il risultato parla chiaro: 4-0 e prima vittoria casalinga del Lecce in questa stagione. Col Torino, che dopo la sconfitta per 0-7 maturata a Bergamo contro l’Atalanta, non riesce a reagire dando ancora una volta un’immagine triste e sbiadita della bella squadra ammirata ad inizio anno.

FABIO LIVERANI 7,5 - Partita a dir poco perfetta, del suo Lecce. In tutti gli interpreti scesi in campo, dai titolari ai subentrati. Il 4-0 dice tanto della sfida del Via del Mare, rendendo merito ad un gruppo che si è espresso al massimo delle proprie potenzialità in tutta la sua interezza. Imbriglia il Torino di Mazzarri e porta in gol 4 giocatori.

WALTER MAZZARRI 4,5 - Questo Torino è troppo brutto per essere vero. Al di là del risultato, quel che sorprende è la mancata reazione della squadra alle avversità, partendo dal ko della scorsa settimana e arrivando alle varie segnature leccesi di questa sera. Non riesce a suonare la carica e durante il secondo tempo sembra arrendersi all’evidenza.