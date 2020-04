Lega Serie A, gli screzi non sono mancati neanche ieri. Ferrero e Cellino contro ADL

Il termine del 3 agosto annunciato ieri dalla UEFA come limite massimo per la fine della stagione cambia tutto e anche la FIFA ha rassicurato circa il prolungamento dei contratti in scadenza al 30 giugno. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, ieri in Lega Serie A non sono mancati screzi tra presidenti con gli schieramenti che non si muovono di un millimetro. Cellino ha sottolineato che alcuni stranieri sono andati via, De Laurentiis ha replicato che i tesserati del Napoli sono tutti in città e lavorano seguendo le indicazioni e Ferrero, contrario a tornare a giocare, ha detto al collega che allora li deve pagare senza tagli di stipendi, ribadendo che per lui non sarà possibile riprendere.