Lega Serie A, il comunicato post Assemblea: ecco i 4 temi trattati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come detto tanti i temi trattati nell'odierna Assemblea di Lega. La conferma arriva dal comunicato emesso al termine dell'incontro.

L'Assemblea della Lega Serie A, alla presenza del presidente Micciché e delle 20 società di Serie A, ha inizialmente studiato le proposte ricevute dall'advisor Infront per i diritti audiotelevisivi internazionali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il triennio 2018/2021 su alcune aree geografiche. L'Assemblea ha giudicato soddisfacenti le offerte pervenute per alcuni territori, approvando per gli stessi l'assegnazione dei diritti agli offerenti, mentre proseguiranno le trattative in altre aree.

In seguito è stato affrontato il tema dell'elezione del nuovo consigliere di Lega in sostituzione di Marco Fassone. L'elezione è stata rinviata in attesa di un chiarimento da parte degli organi competenti sui requisiti necessari per l'elezione.

Per quanto riguarda la gestione degli spazi pubblicitari virtuali (tappetini virtuali), sono in corso trattative volte a raggiungere un accordo che soddisfi le parti.

Chiusura col tema della standardizzazione delle fasce da capitano come previsto dal regolamento. Il presidente, dopo aver sottolineato che la norma è nata su richiesta delle stesse Società nel 2017, e che è stata successivamente approvata per entrare in vigore nell'attuale campionato, ha autorizzato in deroga la Fiorentina all'utilizzo della fascia commemorativa di Davide Astori, data l'eccezionalità del caso e come richiesto dalla stessa Società.