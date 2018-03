Leno: "Non so cosa accadrà in estate. Napoli? Già mi ha cercato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bernd Leno, portiere del Bayer Leverkusen ha rilasciato alcune dichiarazioni in Germania durante le quali ha parlato dell'interessamento del Napoli: "Non sono cosa succederà in estate", ha detto Leno che prosegue. "Tutti sanno che qui mi sento a mio agio, mi identifico con il modo di giocare del nuovo allenatore e sono qui ormai da sette anni. Non voglio necessariamente lasciare il Bayer".

Chiosa finale sul Napoli, club che sta valutando anche il suo profilo per il dopo Reina: "Il Napoli mi ha cercato, ma il club non mi ha voluto cedere".