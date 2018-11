Leone e il futuro di Gravillon: "Corsia preferenziale per l'Inter"

© foto di Luca Rea/LR Press

Ospite delle colonne de Il Centro il ds del Pescara Luca Leone ha parlato del futuro di Andrew Gravillon, centrale difensivo emerso come uno dei talenti di Serie B più seguiti. In particolare il dirigente del Delfino ha risposto alle voci che volevano un diritto di recompra a favore dell'Inter, club nel quale il calciatore è cresciuto: "Non c'è nessun accordo ufficiale - spiega Leone - però l'Inter ha una corsia preferenziale nel caso in cui decidessimo di vederlo, visto che i rapporti tra le due società sono ottimi".