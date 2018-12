© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mehdi Leris, esterno offensivo del ChievoVerona, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club scaligero dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Cagliari: "Era da un po' che aspettavo il gol, è stata una grande emozione. Peccato per la sconfitta ma sono contento per il mio primo gol tra i professionisti. Siamo stati sfortunati sul calcio d'angolo, ma oggi è scesa in campo una squadra composta da tanti giocatori che non hanno disputato molte partite e dobbiamo migliorare sicuramente. Abbiamo capito tante cose. L'atteggiamento è stato molto positivo, eravamo compatti e ognuno ha fatto quello che poteva, è stata una partita positiva in vista dei prossimi impegni. Parma? Dobbiamo prepararci bene per portare a casa tre punti".