© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Liechtenstein Michele Polverino, dalle chiare origini italiane, ha presentato così la gara di qualificazione a Euro 2020 in programma domani contro gli azzurri: "Siamo consapevoli che l'Italia è la grande favorita nel nostro girone. Gli azzurri hanno giocatori di altissimo livello. Noi abbiamo cambiato tanto ultimamente e vogliamo guardare al futuro. L'Islanda negli ultimi anni ha fatto un netto passo in avanti, noi però l'abbiamo battuta e speriamo che proprio col nostro nuovo ct islandese sia possibile diventare più forti", le sue parole in conferenza stampa.