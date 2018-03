Liga, il 29° turno - Barça e Real, sfide affascinanti. Simeone vs Sansone

La presentazione della prossima giornata del campionato spagnolo.

© foto di J.M.Colomo

Seguire la Liga è sempre divertente ed interessante, ma dopo il sorteggio di Champions League avvenuto ieri a Nyon in Italia c'è qualche motivo in più per guardare con attenzione a questo campionato. Già, perché la Juventus ha pescato il Real Madrid e la Roma il Barcellona, allora bisogna vedere come procedono le cose in in patria per gli avversari. In questo weekend due impegni relativamente abbordabili per entrambe, ma qualche insidia dietro l'angolo può esserci. Il Barça, primo della classe con il titolo praticamente ipotecato, attende al Camp Nou l'Athletic Bilbao, che di par suo potrebbe aspirare ad un nuovo piazzamento in Europa dopo l'eliminazione da questa edizione giovedì scorso. Il Real, invece, se la vedrà al Bernabeu con la più grande sorpresa di questo campionato, il Girona attualmente settimo e a -2 addirittura dal Siviglia quinto.

Una prova sicuramente più impegnativa è sicuramente quella che dovrà affrontare l'Atletico Madrid, di scena domani in trasferta col Villarreal di Nicola Sansone. I Colchoneros dovranno guardarsi le spalle proprio dai cugini blancos, ora arretrati di sette punti in classifica. Il Valencia, invece, dopo aver blindato il quarto posto battendo il Siviglia nello scontro diretto dell'ultima giornata, dovranno giocare in casa con l'Alaves. Chi invece ha detto addio al piazzamento in Champions, ma si è poi rifatto nell'edizione attuale della stessa competizione, è Vincenzo Montella. Il suo Siviglia, dopo il k.o. col Valencia, ha eliminato il Manchester United e se la vedrà col Bayern Monaco. Ma prima, domani, la gara sul campo del Leganes per tenersi stretto almeno il piazzamento in Europa League.

E le altre? Il Betis, invischiato nella corsa verso l'Europa, attende a Siviglia l'Espanyol. Il Las Palmas dovrà affrontare lo scontro diretto con il Deportivo La Coruna, in quello che è anche per Clarence Seedorf un vero e proprio spareggio. A completare la giornata, poi, ci saranno Real Sociedad-Getafe, altra sfida molto affascinante, e Celta Vigo-Malaga. Di emozioni - ne siamo certi - la Liga non farà meno neanche in questo turno.