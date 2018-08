Liga, il 2° turno - Siviglia-Villarreal, match clou. Barça e Real in trasferta

E' l'ultima giornata con il mercato ancora aperto, la seconda in assoluto in Liga. Dopo la prima qualche indicazione è già arrivata, soprattutto dal nuovo Real Madrid di Julen Lopetegui e il vecchio Barcellona che continua a vincere con Ernesto Valverde nel segno di Leo Messi. La squadra da battere sembra ancora quella blaugrana, campionessa uscente a cui tutte le altre stanno dietro. Le prime sensazioni inducono pensare ad una Liga più equilibrata rispetto agli altri anni, ma sarà il campo a parlare.

Il match clou - Né Barcellona, né Real né Atletico Madrid. La partita più interessante di questo secondo turno del campionato spagnolo vede invischiate due squadre che fanno del piazzamento in Champions League il proprio obiettivo primario per questa stagione. Da un lato il Siviglia, che dopo aver perso - ma senza sfigurare - la Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, ha cominciato molto bene la sua annata in Liga, trascinata da un grandissimo André Silva autore di una tripletta nel 4-1 rifilato in trasferta al Rayo Vallecano. Dall'altro lato c'è il Villarreal, una delle più grosse delusioni della prima giornata, sconfitto al Madrigal per mano della Real Sociedad. Entrambe in Europa League (gli andalusi hanno battuto 1-0 il Sigma Olomuc all'andata del preliminare, ipotecando di fatto i gironi), quest'anno bisogna puntare a qualcosa in più: il ruolo di quarto incomodo, quello che lo scorso anno fu del Valencia, subito dietro ai tre colossi di Madrid e Barcellona.

Le altre gare - Tra le big la partita più facile l'avrà certamente l'Atletico Madrid, impegnato in uno dei derby minori della capitale spagnola contro il Rayo Vallecano. Impegni in trasferta invece per Barcellona e Real Madrid: i catalani oggi sfideranno il Valladolid, mentre domani sera le Merengues saranno impegnate proprio in Catalogna, contro il Girona. Stuzzicante anche la sfida tra Espanyol e Valencia, in programma per domani pomeriggio. Il Real Betis, l'altra spagnola impegnata in Europa League, sarà di scena sul campo dell'Alaves. A chiudere questo secondo turno, con i due posticipi di lunedì sera, ci saranno Levante-Celta Vigo e Athletic Club-Huesca.

Il programma

Alaves-Real Betis (25/08, ore 18.15)

Atletico Madrid-Rayo Vallecano (25/08, ore 20.15)

Valladolid-Barcellona (25/08, ore 22.15)

Espanyol-Valencia (26/08, ore 18.15)

Girona-Real Madrid (26/08, ore 22.15)

Siviglia-Villarreal (26/08, ore 22.15)

Levante-Celta Vigo (27/08, ore 20.15)

Athletic Club-Huesca (27/08, ore 22)