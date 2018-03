Liga, il 30° turno - Real, che trasferta prima della Juve. Barça da Montella

La presentazione della prossima giornata del campionato spagnolo.

La sosta è ormai alle spalle, adesso anche in Liga è arrivato il tempo di scendere nuovamente in campo. C'è un trentesimo turno da giocare, un finale di stagione da vivere tutto d'un fiato. Perché adesso le fatiche aumentano, con le fasi finali della Champions League in contemporanea. Il discorso comprende il Barcellona, che prima di fronteggiare la Roma, se la vedrà con un altro italiano, Vincenzo Montella, che è alla guida del Siviglia, anch'esso impegnato nella massima competizione internazionale. Ipotecato già il titolo praticamente, i blaugrana comunque non avranno vita facile, anche se la formazione del tecnico napoletano è in caduta libera in campionato. Appuntamento in Andalusia.

Trasferta ben più complicata, da un punto di vista squisitamente logistico, è quella che il Real Madrid dovrà sostenere prima dell'incontro di martedì prossimo contro la Juventus. Duemila chilometri, quasi sei ore d'aereo tra andata e ritorno per andare a giocare sul campo del Las Palmas, terzultimo in classifica e invischiato nella lotta-salvezza. Ronaldo e compagni son chiamati a vincere ancora per accorciare sui cugini dell'Atletico Madrid, attualmente secondi a +4. I Colchoneros se la vedranno con il Deportivo La Coruna di Clarence Seedorf, in un Wanda Metropolitano chiamato ancora ad accendere i riflettori dopo averlo fatto nel successo della Spagna sull'Argentina.

E gli altri italiani? Simone Zaza, con il suo Valencia, per tentare di inserirsi tra le due squadre di Madrid dovrà battere il Leganes in trasferta. Il Villarreal di Bonera, Soriano e Sansone pure è chiamato a giocare lontano da casa, sul campo del Malaga ultimo in classifica. E' proprio il Submarino Amarillo l'ultima piccolissima speranza per tenere ancora viva la lotta per un piazzamento in Champions League. Giampaolo Pazzini e il suo Levante, invece, faranno visita al Girona, chiamato al ritorno alla vittoria per tenersi stretto il settimo posto nella bagarre con il Betis, che dal canto suo avrà una sorta di scontro diretto in zona-Europa League con il Getafe.