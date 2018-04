Liga, il 33° turno - Montella vs Seedorf, sfida tra ex Milan. Celta, vali l'EL?

La presentazione della prossima giornata di Liga.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Martedì e mercoledì si gioca il turno infrasettimanale in Italia, sì, ma si scenderà in campo anche in Spagna per una (in questo caso) tre giorni di calcio. La Liga andrà in scena con la sua trentatreesima giornata, pronta a fornire altri indizi in attesa dei verdetti che, tra qualche settimana, continueranno ad arrivare. Il Barcellona, sempre più vicino alla conquista del titolo, andrà a far visita al Celta Vigo. Poco da chiedere ancora per i blaugrana, ma tanto invece per Iago Aspas e compagni: ci sperano ancora per l'Europa League, giustamente, visto che il Siviglia settimo è lì a quattro punti. Questa può essere come un banco di prova: sfidare la prima in classifica per capire se si è davvero pronti per l'Europa.

Spettatore interessato senza alcun dubbio Vincenzo Montella, che vivrà invece una sorta di derby tra ex allenatori (entrambi esonerati) del Milan. Di fronte a lui, infatti, ci sarà Clarence Seedorf con il suo Deportivo La Coruna, intento a rilanciare le prorie ambizioni di salvezza e quindi la corsa al Levante. Ma il Siviglia dovrà sicuramente guardarsi le spalle. Davanti agli andalusi c'è il Villarreal, che avrà un impegno abbastanza abbordabile col Leganes, mentre il Betis sfiderà Las Palmas. Insomma, anche qualche intreccio tra zona-europa e lotta-salvezza, per una giornata che potrà essere importante.

Last, but not least, le prime della classe. Detto del Barcellona, la sua prima inseguitrice, l'Atletico Madrid piazzato però a ben undici punti di distanza, andrà a San Sebastian per affrontare la Real Sociedad. I cugini del Real, invece, attenderanno al Bernabeu gli altri baschi dell'Athletic Bilbao, in un match sempre molto affascinante in Spagna. Infine il Valencia, che nell'ultimo turno ha perso il terzo posto a causa del k.o. contro il Barça, ospiterà il Getafe. E Simone Zaza, reduce da appena dieci minuti, scalpita per una maglia da titolare. Stessa speranza che ha Giampaolo Pazzini, che col suo Levante avrà da giocare l'importantissimo match con il Malaga in cui è doveroso far punti. E l'ex Hellas ha voglia d'esserci. L'Italia vuole metter la sua firma anche in Spagna.