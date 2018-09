Liga, il 3° turno - Tempo di derby a Siviglia e Valencia. Real e Barça fuori

© foto di Image Sport

Mercato chiuso, adesso è il momento che anche in Liga sia soltanto il campo a parlare. Le prime due giornate hanno dato indicazioni specifiche, ma ora non c'è più tempo per sistemare le cose, per chi doveva farlo. Le rose sono fatte, ora i valori vanno visti sul terreno di gioco. Si riparte dalle certezze dello scorso anno, che già si sono riproposte dopo appena due turni: Barcellona e Real Madrid guardano già tutti dall'alto, uniche due squadre a punteggio pieno. E adesso i Blancos potranno contato anche su una freccia in più nell'arco di Lopetegui, quel Mariano Diaz soffiato al Siviglia appena tre giorni fa. Che la battaglia continui.

Il match clou - I riflettori però non saranno puntati soltanto sulle prime due della classe. Perché in quando c'è un derby, specie se caratterizzato dal calore dell'Andalusia, a maggior ragione quando si tratta di quella che noi in Italia chiameremmo 'stracittadina', è chiaro che tutti gli occhi si posino da quelle parti. Precisamente nella zona del Benito Villamarin, un cuore pulsante che lo scorso anno ha saputo spingere il Real Betis fino all'Europa. Domani sera i verdiblancos attendono il Siviglia, quello dell'ex Milan André Silva e, da ieri, anche dell'ex obiettivo rossonero (e della Roma) Quincy Promes. Già l'immaginiamo l'impianto di Avenida Heliòpolis, stracolmo, con 60 mila sorgenti di passione a caricare gli uomini di Quique Setien. Ma quelli di Pablo Machin pure promettono bene. Lo spettacolo è annunciato.

Le altre gare - Come spesso capiterà quest'anno, Real Madrid e Barcellona andranno avanti a braccetto. In questa terza giornata impegno interno per entrambe le capoliste, un impegno abbordabile almeno sulla carta. Anche se nel calcio mai dire mai. La nuova squadra di Julen Lopetegui se la vedrà con il Leganes e si ritroverà subito contro Andriy Lunin, il promettente portiere classe '99 appena ceduto in prestito proprio all'avversario di domani. Il Barcellona invece ospiterà al Camp Nou il neopromosso Huesca, autore di un inizio stagione sorprendente, da quattro punti in due partite. E l'Atletico Madrid? La formazione che dovrebbe fare da terza incomodo tra le due super-big ha una gara a dir poco interessante, sicuramente complicata: c'è il Celta Vigo ad attenderlo, una delle squadre che si candida ad essere la rivelazione di questa Liga. E poi sarà tempo di derby anche a Valencia, dove Rodrigo e compagni giocheranno sul campo del Levante. Altra stracittadina, come a Siviglia. Insomma, il menu è bello ricco. Vietato saltare qualche portata.

Il programma:

Celta Vigo-Atletico Madrid (01/09, ore 18.30)

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao (rinviata per inagibilità dello stadio)

Real Madrid-Leganes (01/09, ore 20.45)

Levante-Valencia (02/09, ore 12)

Alaves-Espanyol (02/09, ore 16.15)

Barcellona-Huesca (02/09, ore 18.30)

Real Betis-Siviglia (02/09, ore 20.45)