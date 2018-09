Liga, il 4° turno - Valencia-Betis intriga, Barça e Real vanno al nord

© foto di J.M.Colomo

Dopo tre giornate il leitmotiv del campionato spagnolo sembra essere lo stesso dello scorso anno, lo stesso che viene riproposto quasi tutti gli anni: il testa a testa tra Barcellona e Real Madrid. Alla quarta di campionato ritroviamo già loro due al primo posto, da sole, a punteggio pieno. Perché difficilmente sbagliano con le piccole. E allora che il duello abbia inizio, seppur a distanza. Poca per questo turno, entrambe saranno impegnate in trasferta, entrambe saranno impegnate al nord. Entrambe vorranno continuare a non fallire il prossimo colpo.

Il match clou - La partita più interessante di giornata è forse quella che stasera vedrà il Valencia ospitare il Real Betis al Mestalla. Una qualificata in Champions League, l'altra in Europa League, si candidano anche quest'anno ad un piazzamento in Europa. Ma la squadra di Marcelino non ha cominciato per il verso giusto e, ad oggi, deve ancora trovare il primo successo stagionale. Imperversa in zona retrocessione, addirittura, ma ne verrà fuori presto. Dall'altro lato gli andalusi hanno trovato la prima vittoria nel derby e adesso hanno l'entusiasmo al massimo. Anche questo potrebbe rappresentare una chiave.

Le altre gare - Real Madrid e Barcellona - dicevamo - saranno invece impegnate in trasferta. Gareth Bale e compagni andranno a Bilbao per sfidare l'Athletic Club, mentre gli uomini di Ernesto Valverde saranno di scena a San Sebastian, contro la Real Sociedad. Sarà il primo di una serie di cinque incontri di campionato che saranno fondamentali per gli equilibri della stagione. L'altra grandissima, invece, giocherà in casa: l'Atletico Madrid attende l'Eibar al Wanda Metropolitano. Ma le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo, visto che la Champions League è alle porte, tanto che i big match sono tutti concentrati oggi. Domani, invece, scenderà in campo il Siviglia, che se la vedrà col Getafe, e il Villarreal, di scena sul campo del Leganes. Interessante anche la sfida tra Girona e Celta Vigo, che chiuderà questo quarto turno lunedì sera.

Il programma:

Atletico Madrid-Eibar (15/09, ore 13)

Real Sociedad-Barcellona (15/09, ore 16.15)

Valencia-Real Betis (15/09, ore 18.30)

Athletic Club-Real Madrid (15/09, ore 20.45)

Leganes-Villarreal (16/09, ore 12)

Espanyol-Levante (16/09, ore 16.15)

Valladolid-Alaves (16/09, ore 18.30)

Siviglia-Getafe (16/09, ore 20.45)

Girona-Celta Vigo (17/09, ore 21)