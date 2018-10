Liga, il 9° turno - Barça-Siviglia, scontro al vertice. Real ospita Levante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci siamo divertiti con le nazionali, abbiamo visto partite spettacolari e tanti dei protagonisti sono gli stessi della Liga. Ma ora, a distanza di due settimane dall'ultimo turno, riecco che il campionato spagnolo apre nuovamente i battenti. Si ricomincia dal capitolo nove e da un super match, dopo che nell'ultima giornata c'è stato il sorpasso in vetta, l'ennesimo stop delle due big Barcellona e Real Madrid e le altre che invece continuano ad incutere timore. Questo nono turno sarà importante, da tanti ci si aspetta una reazione.

Il match clou - Da una, su tutte: il Barcellona. Non vince da oltre un mese in campionato, la formazione catalana, che ha collezionato appena tre punti nelle ultime quattro giornate, frutto di tre pareggi ed un k.o. E indovinate adesso chi si ritroverà di fronte? Proprio la squadra che due settimane fa ha compiuto lo smacco, prendendosi il primo posto della classifica. Il Siviglia delle sorprese, quello che incanta sotto la guida di Pablo Machin ed è reduce da quattro successi di fila (esclusa l'Europa League). Si gioca al Camp Nou, i favori del pronostico restano tutti dei bluagrana, che con un successo si riprenderebbero la vetta e finalmente lancerebbero un segnale a tutto il campionato.

Le altre gare - Ci sarà da divertirsi anche al Madrigal, dove il Villarreal che non brilla ospiterà l'Atletico Madrid della rimonta, quello che è partito male quest'anno ma che adesso è già lassù a condividere il secondo posto proprio con il Barça. Può essere la chance per volare al di sopra di tutti, tanto dipende anche dal match clou di giornata. L'altra squadra che più di tutte dovrà reagire è il Real Madrid, caduto in trasferta con l'Alaves e atteso da un impegno abbordabile al Santiago Bernabeu contro il Levante. Vista la classifica corta, tre punti potrebbero già cambiare le carte in tavola per Lopetegui e i suoi, già finiti nell'occhio del ciclone. Per il resto il Valencia, ancora nella parte destra della classifica, se la vedrà in casa cn il Leganes, il Betis sfiderà il Valladolid e l'Espanyol, attualmente appaiato al Real Madrid in classifica, andrà a far visita all'Huesca.

Il programma

Real Madrid-Levante (oggi, ore 13)

Valencia-Leganes (oggi, ore 16.15)

Villarreal-Atletico Madrid (oggi, ore 18.30)

Barcellona-Siviglia (oggi, ore 20.45)

Rayo Vallecano-Getafe (domani, ore 12)

Eibar-Athletic Club (domani, ore 16.15)

Huesca-Espanyol (domani, ore 18.30)

Real Betis-Valladolid (domani, ore 20.45)

Real Sociedad-Girona (lunedì, ore 21)