Liga, il punto sulle coppe europee: Champions chiusa, è bagarre per l'EL

Il punto dopo trequarti di stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quando si compie un percorso e si arriva fino ad un certo punto, arriva poi il tempo di fare i primi bilanci. Per la Liga il momento è questo. Giunti ormai alla ventinovesima giornata, oltre i trequarti della stagione, le prime sentenze in questo campionato sono arrivate già o quasi. A cominciare dal discorso per il titolo, chiuso dal Barcellona vincendo lo scontro diretto con l'Atletico Madrid e messo in cassaforte dai blaugrana grazie agli altri tre punti conquistati nell'ultimo turno sui Colchoneros, portando il proprio vantaggio fino ad 11 punti. Un'infinità.

I giochi sembrano praticamente chiusi anche per la corsa alla Champions League. Pochi erano i dubbi ad inizio stagione sul fatto che avremmo visto ancora Barcellona, Real Madrid ed Atletico Madrid tra le prime quattro della classe, quelle che si qualificano per l'Europa che conta. C'era attesa per capire quale potesse essere la quarta squadra in questione. E quest'anno è toccato al Valencia, che dunque quasi certamente strapperà il pass per l'ex Coppa dei Campioni. La svolta, da questo punto di vista, è arrivata nello scontro diretto contro il Siviglia, fino a quel momento quinto in classifica. Le due scoppole rifilate a Montella a domicilio, però, hanno chiarito la situazione: in Champions, il prossimo anno, andranno quasi sicuramente Zaza e compagni.

E in Europa League? Qui invece la situazione è sicuramente più interessante. Con qualche sorpresa, che lascia sorridere gli amanti dell'inaspettato. Nulla di deciso, tutti ancora in corsa. Il Villarreal, quinto in classifica, al momento ha un margine di quattro punti sull'ottavo. Quattro squadre in altrettanti punti, e soltanto tre riusciranno a staccare il pass per l'Europa. Il Siviglia di Montella deve guardarsi bene le spalle, perché Girona e Betis fanno sul serio. I catalani sono la più bella sorpresa di questo campionato: partito con ambizioni di salvezza, a nove giornate dalla fine si ritrova lì, al settimo posto a pari punti con il sodalizio di Siviglia. E quattro lunghezze più dietro ci sono Getafe, Celta Vigo ed Eibar, che pure potrebbero dire la loro. La bagarre è accesa, sarà probabilmente il duello più interessante di questo finale di stagione. Con un bel po' d'Italia pure. Sansone, Soriano e Montella sono favoriti, ma occhio alle sorprese alle spalle.