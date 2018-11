Ligue 1, il 13° turno - Testa-coda Monaco-PSG, esame Dijon per l'OM

Alzi la mano chi avrebbe pensato ad inizio stagione che Monaco-PSG fosse un incredibile testa-coda. Soltanto un anno fa era la sfida che avrebbe deciso il titolo di Ligue 1, due anni fa addirittura fu la squadra del Principato a scippare della leadership i rossoblu della capitale vincendo il loro ottavo titolo. Adesso però è tutta un’altra storia. I biancorossi di Thierry Henry stanno attraversando un tunnel da cui sembra non vedersi la luce, una sola vittoria alla prima giornata e poi una serie di delusioni che li hanno portati all’ultimo posto in classifica. Di fronte invece il team che sta dominando questo campionato e che ha sempre conosciuto una sola parola in queste prime dodici gare ufficiali: la vittoria.

L’Olympique Marsiglia vuole riscattare la sconfitta in Europa League subita a Roma contro la Lazio. I biancoazzurri di Garcia saranno impegnati domani alle 17 al Velodrome contro il Dijon, invischiato nella lotta per non retrocedere. Impegno in trasferta per il Lione che scenderà in campo questo pomeriggio contro il fanalino di coda Guingamp in una gara da prendere con le molle visto che le insidie sono sempre dietro l’angolo. Il Nantes è sempre più lanciato verso la zona europea. I gialloverdi hanno vinto le ultime tre gare se la vedrà in casa del Rennes che vuole abbattere il tabù Rohazon Park. I rossoneri infatti non vincono davanti al pubblico amico dal primo di settembre.

Il Montpellier vuole continuare a stupire. Gli arancioblu scenderanno in campo questa sera ad Angers contro i bianconeri che nelle ultime cinque partite hanno racimolato solamente due punti. Il Nizza sarà impegnato a Nimes questa sera mentre in contemporanea il Saint-Etienne giocherà contro il Rennes. Il Bordeaux aprirà la domenica calcistica al Matmut-Atlantique contro il Caen mentre il Saint-Etienne ospiterà questa sera alle 20 il Reims.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 36; Lille* 26; Montpellier 25; Lione 21; Saint-Etienne 20; Olympique Marsiglia 19; Strasburgo* 18; Reims, Nizza 17; Nantes, Bordeaux, Rennes 15; Nimes, Tolosa 14; Angers 12; Caen, Dijon 11 Amiens 10; Monaco, Guingamp 7.

*una partita in più.