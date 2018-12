Ligue 1, il 17° turno - Si gioca solo su quattro campi, sono sei i rinvii

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata segnata da tanti rinvii quella di questo weekend. La protesta dei gilet gialli che si svolgerà oggi in tutta la Francia ha portato le varie prefetture a rinviare ben sei match della Ligue 1. La motivazione naturalmente è per concentrare più forze dell’ordine possibili per controllare i manifestanti. Non si è disputato il derby della Costa Azzurra di ieri sera fra Monaco e Nizza mentre questa sera non si disputeranno Angers-Bordeaux, Nimes-Nantes e Tolosa-Lione al pari di Paris Saint-Germain-Montpellier, big match che avrebbe dovuto giocarsi alle 16 al “Parco dei Principi”. Anche l’Olympique Marsiglia non scenderà in campo domani sera. I ragazzi di Rudi Garcia avrebbero dovuto chiudere il turno di campionato in casa del Saint-Etienne.

CHI GIOCHERA’ - Saranno invece quattro gli incontri che si disputeranno regolarmente, anche se la riserva non è stata ancora sciolta. Questa sera si giocherà il match salvezza fra Guingamp e Angers con i rossoneri sempre più fanalino di coda del torneo. In contemporanea squadre in campo al “Roazhon Park” dove il Rennes ospiterà il Dijon. Domani sera il Lille ospiterà alle ore 17 il Reims mentre alle 15 sarà la volta di Strasburgo-Caen.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 44; Lille 30; Montpellier 29; Lione 28; Marsiglia, Saint-Etienne 26; Nizza 25; Nimes 23; Strasburgo 22; Bordeaux, Reims 21; Nantes, Rennes 20; Angers, Tolosa 18; Dijon 16; Caen, Monaco, Amiens 13; Guingamp 8.