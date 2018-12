Ligue 1, il 18° turno - Ancora rinvii, solo quattro gare nel weekend

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non si placa in Francia la protesta dei “gilet jaunes”. Le manifestazioni previste in tutta la nazione hanno portato le diverse prefetture a rinviare anche le gare della 17a giornata di Ligue 1. In questo weekend le partite sono state o rinviate a data da destinarsi o posticipate a domani o nei prossimi giorni. Campionato spezzettato quello transalpino che intanto ha visto fissati i recuperi per la giornata precedente: Angers-Bordeaux si giocherà martedì 15 gennaio alle 19 mentre PSG-Montpellier alle 21. Mercoledì 16 gennaio si giocheranno alle 19 Tolosa-Lione, Nimes-Nantes e Monaco-Nizza mentre alle 21 Saint-Etienne-Olympique Marsiglia.

CHI GIOCHERA’ - Tornato alla giornata numero 18, Reims-Strasburgo verrà regolarmente giocata questa sera mentre Caen-Tolosa è stata rinviata a martedì prossimo alle 19.30. La giornata di domani sarà aperta dalla trasferta di Lille in casa del Nimes mentre alle 17 sarà la volta di Nizza-Saint-Etienne, inizialmente prevista per ieri sera alle 20.45, mentre alle 21 toccherà a Lione e Monaco al ParcOL.

IN ATTESA DI DATE - Domani sera era prevista Olympique Marsiglia-Bordeaux ma la sfida del “Velodrome” è stata rinviata a data da destinarsi e ancora non si conosce la data del recupero. Stesso destino per Dijon-PSG, Amiens-Angers, Nantes-Montpellier, queste sfide previste inizialmente per questa sera. La sfida fra Guingamp e Rennes sarà invece recuperata il 16 gennaio alle 19, insieme alle altre gare del 17° turno.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 44; Lille* 31; Montpellier 29; Lione 28; Olympique Marsiglia, Saint-Etienne 26; Nizza 25; Nimes, Strasburgo*, Rennes* 23; Reims* 22; Bordeaux 21; Nantes 20; Angers, Tolosa 18; Dijon*, Amiens* 16; Caen* 14; Monaco 13; Guingamp* 8.

*una partita in più.