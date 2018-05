Ligue 1, il 38° turno - Monaco in vantaggio per il 2° posto, bagarre in coda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimo appuntamento con la Ligue 1 con incroci pericolosi su quasi tutti i campi. La lotta per la Champions League entra nel vivo con il Monaco che, dopo il successo nell’ultima giornata, guida la volata con 77 punti. I biancorossi di Leonardo Jardim saranno impegnati domani sera sul campo del Troyes in un match delicato anche per i padroni di casa. I blancoblu infatti si giocano le ultime chances per andare allo spareggio interdivisionale con la terza classificata di Ligue 2. Il Lione, che insegue la squadra del Principato a 75 punti, scenderà in campo contro il Nizza, in corsa per una posizione europea mentre l’Olympique Marsiglia, reduce dalla sconfitta in finale di Europa League contro l’Atletico Madrid, giocherà al “Velodrome” contro l’Amiens.

Il Bordeaux, che potrebbe approfittare di un passo falso dei rossoneri della Costa Azzurra, giocherà sul campo del già retrocesso Metz mentre il Rennes cerca in casa contro il Montpellier un punto per mettere in cassaforte il quinto posto. In coda il Tolosa insegue la salvezza contro il Guingamp mentre al Caen basta un pareggio contro i campioni del PSG per giocare anche il prossimo anno in Ligue 1. Nessun obiettivo di classifica per Nantes-Strasburgo così come per il Lille, che ha compiuto un vero miracolo sportivo nelle ultime uscite ufficiali, in casa del Saint-Etienne. Chiuderà la 38a giornata la sfida fra Dijon e Angers.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 92; Monaco 77; Lione 75; Olympique Marsiglia 74; Rennes 57; Nizza 54; Bordeaux 52; Montpellier, Saint-Etienne 50; Nantes 49; Guingamp 47; Amiens, Dijon 45; Angers 41; Lille, Strasburgo 38; Caen 37; Tolosa 34; Troyes 33; Metz 26.