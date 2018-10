Ligue 1, il 9° turno - Derby dell'Atlantico a Bordeaux, chiude PSG-OL

Tempo di big match in Ligue 1. Si parte dalla fine, con il Lione che tenterà di frenare la corsa, al momento inarrestabile, del Paris Saint-Germain. La formazione di Tuchel, che martedì ha travolto 6-1 la Stella Rossa di Belgrado, è regina incontrastata della Ligue 1. Rossoblu della capitale a punteggio pieno mentre il team di Genesio vorrà provare nella missione, fin qui, impossibile. La domenica pomeriggio invece vedrà andare in scena il Derby dell’Atlantico. Al Matmut-Atlantique il Bordeaux ospiterà il Nantes in una gara da sempre molto sentita in entrambe le città coinvolte.

Il Monaco vuole uscire dalla spirale negativa che da qualche mese lo sta avvolgendo. La formazione del Principato occupa il penultimo posto in classifica e contro il Rennes vuole provare a dare una svolta alla propria stagione e Jardim vuole salvare la propria panchina, più che mai in bilico. In contemporanea ai biancorossi giocherà l’Olympique Marsiglia. I ragazzi di Rudi Garcia saranno impegnati al Velodrome contro il Caen per rimanere in scia dei quartieri alti della classifica.

Inedita sfida di alta classifica quella che darà il via al sabato calcistico. Alle 17 il Lille attende il Saint-Etienne. Un punto separa le due formazioni: 16 per i biancorossi, che sono al secondo posto dietro il PSG, uno in meno per Verts che hanno perso soltanto una partita. Alle 20 invece ci saranno quattro partite: l’Amiens ospiterà il Dijon, l’Angers lo Strasburgo mentre il Montpellier giocherà in casa del Guingamp e il Reims in casa del Nimes.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 24; Lille 16; Montpellier, Saint-Etienne 15; Lione 14; Olympique Marsiglia, Tolosa* 13; Strasburgo, Bordeaux, Nizza* 11; Angers, Caen, Dijon 10; Nimes, Reims 9; Rennes 8; Amiens 7; Monaco, Nantes 6; Guingamp 4.

*una partita in più.