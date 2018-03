Ligue 1 - Marsiglia e Lione per la Champions, lotta serrata per l'EL

© foto di Giulia Borletto

Giochi già decisi per il titolo in Ligue 1. Il Paris Saint-Germain sta per riprendere lo scettro di campione di Francia strappandolo al Monaco, che l’anno scorso aveva rotto l’egemonia di quattro successi di fila della formazione della capitale. La squadra di Unai Emery è l’assoluta dominatrice del campionato con ben 83 punti, 17 in più rispetto al Monaco, secondo a quota 66 ma con una partita in meno da disputare. Con i giochi dunque chiusi per la vetta restano però avvincenti le corse per il terzo posto, che vale i preliminari di Champions League, e per l’Europa League.

TUTTO RIAPERTO PER LA CHAMPIONS - Il successo all’ultimo minuto del Lione sul campo dell’Olympique Marsiglia firmato da Depay ha riacceso i giochi per un posto nella coppa dalle grandi orecchie. Con il Monaco ormai al secondo posto, resta da assegnare l’ultimo posto che permette di accedere al terzo turno. La formazione di Rudi Garcia ha ancora due punti di vantaggio sui rossoblu di Bruno Genesio che però dalla loro hanno il vantaggio dello scontro diretto.

UNA POLTRONA, MA FORSE DUE, PER QUATTRO - Più nutrita ma non per questo meno avvincente la lotta per un posto nella prossima Europa League. A regolamento solo una squadra classificata può accedere alla competizione internazionale più le vincenti di Coupe de la Ligue e Coupe de France. Con il PSG e il Monaco, verso l’approdo alla prossima Champions, in finale della prima competizione anche la quinta classificata avrà diritto di festeggiare all’Europa. E allora ecco che Rennes, Nantes, Montpellier e Nizza sono pronte a darsi battaglia. Le quattro squadre sono raccolte nel giro tre punti, dai 45 dei rossoneri bretoni ai 42 di quelli della Costa Azzurra. Da monitorare anche la situazione del Saint-Etienne che, con 39 punti, potrebbe insidiare il quartetto.