LIVE TMW - È il giorno di Roma-Shakhtar: Di Francesco si affida a Dzeko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12:45 - Meno di un minuto della conferenza stampa di ieri di Eusebio Di Francesco, riportato sull'account Twitter della Roma.

"Domani non possiamo sbagliare, abbiamo davanti una squadra forte: vogliamo passare il turno e quindi non possiamo permetterci di far bene solo un tempo" 🎥 Le parole di @MisterDiFra in vista di #RomaShakhtar di #UCL https://t.co/LCj0EIYizz#ASRoma pic.twitter.com/9ZpJIf8LmJ — AS Roma (@OfficialASRoma) 12 marzo 2018

12:32 - Anche il ds giallorosso Verdejo Monchi ha voluto caricare l'ambiente giallorosso, postando sui propri account social un video che richiama alla grandezza di Roma: "La città e la sua squadra. Entrambe meritano un posto tra i migliori. La città lo ha già ottenuto, ora tocca alla squadra. Proviamoci insieme!"

La città e la sua squadra.

Entrambe meritano un posto tra i migliori.

La città lo ha già ottenuto, ora tocca alla squadra.

Proviamoci insieme! #championsleague #Dajeroma #Forzaroma #insiemesiamopiùforti pic.twitter.com/ytu0KIzNXu — Monchi (@leonsfdo) 12 marzo 2018

12:15 - Juan Jesus, difensore della Roma, ha parlato dell'importanza della sfida di stasera sulle pagine ufficiali del club giallorosso: "Con lo Shakhtar ci giochiamo la stagione".

11:47 - Non conosce ostacoli la formazione ucraina, prima nel proprio campionato e vittoriosa per cinque volte nelle ultime cinque gare, match d’andata compreso. Tatticamente, lo Shakhtar sfrutterà il risultato di partenza per colpire in contropiede con i suoi veloci attaccanti. Classico 4-2-3-1 per Fonseca, che deve rinunciare a Malyshev infortunato e Srna squalificato: Pyatov; Butko, Ordets, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra.

11:22 - Per l'esame più importante della sua carriera d'allenatore, Eusebio Di Francesco indosserà l'abito migliore. L'ex tecnico del Sassuolo si affiderà ad Edin Dzeko al centro dell'attacco: il bosniaco ha riposato "grazie" a una squalifica nell'ultimo turno di campionato. Dubbio sulla corsia sinistra, con Perotti favorito su El Shaarawy, mentre Under è confermato a destra. In difesa torna Fazio, altro squalificato col Torino, che comporrà la linea a 4 con Florenzi, Manolas e Kolarov. A centrocampo giocheranno Strootman, De Rossi e Nainggolan.

Tutto in una notte, tutto in novanta minuti. La Roma di Eusebio Di Francesco cerca l'impresa all'Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk, per raggiungere la Juventus nei quarti di finale della Champions League 2017-18. Non sarà facile battere gli ucraini, che hanno eliminato il Napoli nella fase a gironi e hanno vinto in rimonta (2-1) il match d'andata. I giallorossi, reduci da due successi consecutivi in campionato, sembrano in ripresa rispetto a qualche settimana fa e si affidano al calore e al sostegno dei propri tifosi per guadagnarsi un posto tra le prime otto d'Europa.