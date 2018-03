LIVE TMW - Alle 18 Juve-Atalanta: Allegri schiera i 4 attaccanti

Premere F5 per aggiornare la pagina

17.11 - Segui la gara live su Tuttomercatoweb.com e RMC Sport - Si conclude così il live pre-gara di Tuttomercatoweb.com sulla sfida delle 18 tra Juventus e Atalanta. Vi rimandiamo al consueto live della partita e alle frequenze di RMC Sport Network che potete trovare sul sito RmcSport.net o che potete ascoltare sull'app dedicata.

17.10 - Ilicic-Gomez dal 1' nella Dea - Queste le scelte ufficiali di Gian Piero Gasperini. Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, de Roon, Haas, Gosens; Cristante, Iličić, Gomez

17.07 - In campo sia Mandzukic che Higuain! - Queste le formazioni ufficiali della partita tra Juventus e Atalanta. In campo non solo Mandzukic: ci sono tutti e quattro i tenori, compreso Higuain. Ad andare in panchina, dunque, è Khedira rispetto alle attese e c'è anche Lichtsteiner e non De Sciglio dal 1'.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

16.59 - Anche la Juventus allo Stadium - Anche la formazione di Massimiliano Allegri è arrivata all'Allianz Stadium. Mancano solo le formazioni ufficiali, dunque, della gara delle 18.

16.36 - L'Atalanta è allo Stadium - La formazione di Gian Piero Gasperini è arrivata da pochi istanti all'Allianz Stadium come spiega il profilo Twitter della Dea. Ilicic-Cornelius possibile tandem d'attacco, a breve saranno note anche le formazioni ufficiali degli orobici e di una Juventus sempre più con Mandzukic titolare e Higuain out.

16.30 - Squadre in arrivo allo stadio - E' previsto intorno alle 16.30 l'arrivo di Juventus e Atalanta all'Allianz Stadium. Il fischio d'inizio della gara valida per il recupero della 26esima giornata di Serie A è prevista per le ore 18.00.

15.30 - Higuain sempre più verso l'esclusione - Giudizio unanime su Gonzalo Higuain a una manciata di ore dal fischio d'inizio di Juventus-Atalanta: il Pipita dovrebbe partire dalla panchina con Douglas Costa-Dybala-Mandzukic dal primo minuto.

15.25 Dybala vicino al record di gol - Autore di una doppietta contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato, Paulo Dybala è molto vicino al suo record di gol in Serie A: adesso l'argentino è a quota 17 contro i 19 della stagione 2015/16.

La 💎 @PauDybala_JR con 17 gol in questo campionato, è a sole due reti dal suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (19 nel 2015/16). #JuveAtalanta pic.twitter.com/idSU8ECDRl — JuventusFC (@juventusfc) 14 marzo 2018

14.15 - Juve squadra più in forma della Serie A - Come ricorda il profilo twitter della Juventus, la squadra bianconera è quella più in forma della Serie A: 14 le gare senza sconfitte dei bianconeri che negli ultimi dieci turni hanno conquistato altrettante vittorie. Buono anche il periodo dell'Atalanta: nelle ultime 10 gare la squadra di Gasperini ha conquistato 18 punti.

Tra le squadre del campionato la Juventus è quella che non perde da più tempo: 14 gare senza sconfitta per i bianconeri in @SerieA_TIM 👍#JuveAtalanta pic.twitter.com/lngXA7cQjw — JuventusFC (@juventusfc) 14 marzo 2018

14.10 - Parla il doppio ex Massimo Carrera - Ai microfoni di Tuttojuve.com, Massimo Carrera - allenatore dello Spartak Mosca ed ex difensore tra le altre di Juventus e Atalanta - ha analizzato il match di questa sera: "Non sarà una partita scontata perché l'Atalanta può mettere in difficoltà una Juventus che sulla carta è più forte. Ma penso, comunque, che i bianconeri possono ottenere un risultato positivo quest'oggi".

13.33 - Dubbio Higuain per Allegri - Bella giornata di sole e clima temperato a Torino nel giorno di Juventus-Atalanta. La squadra bianconera è in ritiro e sta pranzando, nel primo pomeriggio ci sarà la riunione tecnica e si capirà se Massimiliano Allegri tornerà al 4-2-3-1 o confermerà il 4-3-3: il maggior dubbio è legato all'impiego di Gonzalo Higuain.

12.45 - Stasera Juve-Atalanta: parla Percassi - Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, tramite i taccuini del quotidiano 'Il Giorno' s'è soffermato sulla gara di stasera: "Mezza Italia tifa per noi? Lo so, lo so. Mi aspetto una buona prestazione da parte dei ragazzi ma non mi piace sentirmi arbitro del campionato". Sulle colonne di TMW l'intervista integrale.

12.40 - Confronto Allegri-Gasperini - Attraverso il suo profilo twitter, la Juventus ha messo a confronto i due allenatori che si sfideranno quest'oggi all'Allianz Stadium.

11.50 - Tante defezioni per stasera - Sono tanti i giocatori destinati a partire dalla panchina questa sera all'Allianz Stadium. Allegri dovrebbe rinunciare, almeno dall'inizio, a Gonzalo Higuain. Il Pipita non è al meglio dopo il colpo alla caviglia sinistra e verrà risparmiato in vista dei prossimi impegni.

Ben più corposa la lista dei giocatori dell'Atalanta che non partiranno dall'inizio: Caldara andrà in panchina, così come Gomez, Petagna, Spinazzola e Berisha.

11.25 - E' il giorno di Juventus-Atalanta, recupero della 26esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri, reduce dalla vittoria contro l'Udinese, ha l'obiettivo di allungare ulteriormente sul Napoli e portarsi a +4. Mentre l'Atalanta è ancora in lotta per la qualificazione alla prossima Europa League e deve dare continuità alla vittoria di Bologna. Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic.

Indisponibili - Cuadrado, Bernardeschi, Howedes.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, Haas, Freuler, Gosens; Cristante; Ilicic, Cornelius.

Indisponibili - Bastoni, Rizzo.