LIVE TMW - Allegri: "Il VAR avrebbe aiutato l'arbitro a scegliere bene"

L'espulsione di Cristiano Ronaldo, i due rigori trasformati da Pjanic, il rigore parato da Szczesny. E il 2-0 rifilato al Valencia: serata non certo banale, per la Juventus di Massimiliano Allegri, che esordisce ovviamente dall'espulsione di Cristiano Ronaldo: "Il VAR sicuramente avrebbe aiutato l'arbitro in questa decisione. Al 29' del primo tempo in una partita difficile rimanere in dieci per un'espulsione che non c'era poteva complicarci le cose. I ragazzi sono stati molto bravi, la squadra si è difesa bene finché c'era di giocare a calcio".

Come sta CR7?

"C'è rimasto male, però bisogna passarci sopra e dobbiamo pensare alla prossima di campionato contro il Frosinone".

Avete vinto, ora è in discesa?

"L'importante era vincere e anche quando siamo rimasti in dieci abbiamo giocato bene, difendendoci e giocando a calcio finché serviva. Ora dobbiamo rituffarci sul campionato, questi sono tre punti importanti che ci permettono di affrontare il girone in maniera diversa".

Da un'avversità ha avuto una bella reazione.

"È stato un bel banco di prova. Finché c'è stato Cristiano a sinistra abbiamo creato occasioni favorevoli, e anche dopo quando abbiamo giocato a calcio. Poi quando abbiamo smesso di giocare a calcio perché vincevamo 2-0 ci siamo difesi bene. Quando difendi così è difficile che la Juventus possa prendere gol. Stiamo iniziando a stare meglio fisicamente, a essere più brillanti e poi in Champions c'è attenzione diversa".

Siete meglio senza Ronaldo?

"È un giocatore straordinario, il migliore al mondo con una qualità e una serenità che aiuta anche gli altri. Poi senza Ronaldo siamo tornati a difendere come si doveva difendere".

La sostituzione di Pjanic?

"Chiamiamola tattica, mettendo Douglas Costa che poteva diventare pericoloso da solo. In mezzo però avevo bisogno di solidità e quindi ho messo Matuidi accanto a Emre Can. Il problema è che si è fatto male subito al primo scatto e questo dimostra che quando succedono le cose che sono successe domenica a livello emotivo si consuma tanto".

Le sembra normale una Champions senza VAR?

"Non sono certo preoccupato, ci sono arbitri di grande livello. Non credo ci sia la volontà di non mettere il VAR; penso che sia uno strumento utile per valutare episodi che all'arbitro possono scappare. In un'azione veloce il VAR ti può aiutare".