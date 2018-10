LIVE TMW - Allegri: "Per il primo posto sarà decisivo il ritorno a Torino"

Massimiliano Allegri parlerà a breve dalla pancia dell'Old Trafford, dopo l'impresa della sua Juventus che ha battuto 1-0 il Manchester United.

Ecco il tecnico dei bianconeri: "Mi aspettavo che la squadra giocasse una grande gara, soprattutto sulle palle alte. I ragazzi sono stati bravi nel primo tempo, potevamo fare più gol. Nel secondo tempo siamo stati più fermi e abbiamo concesso qualcosa. Però direi che la squadra ha fatto una bella partita, soprattutto i ragazzi hanno dimostrato che sanno quando c'è da accelerare e quando serve rallentare. Cosa che sabato (col Genoa, ndr) non abbiamo fatto perché alle sette e un quarto ci siamo addormentati".

Siete stati sorpresi dal possesso palla al 71% alla fine del primo tempo?

"Sono stato sorpreso in modo piacevole per come ha giocato la squadra".

Manca un po' di concentrazione nel finale?

"Se c'è da fare un appunto è che in certi momenti bisogna muovere la palla velocemente. Avevano fatto salire Matic su Pjanic e quindi serviva più velocità. Eravamo un po' troppo fermi e loro ci hanno dato un po' di pressione. L'altro appunto è che dobbiamo migliorare gli ultimi passaggi perché poi diventano determinanti. In una gara del genere non puoi fare solo un gol".

Le sembra professionale Mourinho che si gira facendo il segno del Triplete. Considerato anche il "caso Rubentus" sul sito del Manchester?

"Seguivo la partita e non ho visto, ma comunque non commento quello che fanno gli altri".

Avete ipotecato passaggio del turno e primo posto nel girone?

"Abbiamo fatto qualche passo avanti. Abbiamo ipotecato il passaggio e siamo messi bene per il primo posto. Dipende dalla gara del ritorno con il Manchester United".

Un giudizio su Dybala?

"Ha fatto una bella prestazione, come in altre occasioni. Quando è uscito l'ho tolto perché mi serviva gente fresca che mi allungasse il campo. Sono cambi importanti perché chi è entrato ha dato sostanza alla squadra".

Si chiude qui la conferenza stampa di Allegri.