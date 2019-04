LIVE TMW - Allegri: "Ronaldo sta lavorando, per l'Ajax stiamo bene"

Fonte: dall'inviato all'Allianz Stadium

12.21 - La scelta di Emre Can in difesa può avere un futuro? "Sì perchè è un giocatore fisico e attento. E' già un giocatore importante e può migliorare ancora. Dopo il problema che ha avuto, dimostra un entusiasmo che è da esempio per i giovani".



12.19 - La condizione mentale e fisica a qualche giorno dall'Ajax com'è? "La squadra sta bene, lo abbiamo anche visto nelle partite precedenti".



12.18 - La condizione di Cancelo? "Anche lui deve fare le cose con la testa, con la voglia di fare le cose bene e senza sbagliare. Nella testa l'obiettivo dev'essere migliorarsi su tutto".

12.15 - Che stimolo è plasmare l'ultimo passo dei giovani talenti? "Il primo passo, l'ultimo sarà quando smetteranno di giocare. Se non hai la forza che aveva Buffon, non puoi stare alla Juventus. Io mi diverto con i ragazzi, quando non mi divertirò più smetterò".

12.12 - E' una sfida particolare per lei gestire Kean? E' un giovane al quale in questo momento va tutto bene. Però la carriera è lunga. In questo momento, dopo i gol con la Nazionale e la Juventus. è normale che possa rischiare di perdere l'equilibrio. Deve lavorare e migliorarsi ogni giorno. L'altro giorno ho visto Chiellini fare un lancio lungo di 40 metri. E' una sfida che ognuno di loro deve avere nel concentrarsi, per non fare solo qualche anno bene e poi fare il giro del mondo e perdersi. I ragazzi devono capire i momenti per divertirsi, a perdersi fanno presto. Mi auguro che Kean e soprattutto chi lo aiuta a gestire abbia la testa per gestire questo momento".

12.10 - Domani toccherà a Kean? "Sta bene, ha fatto gol. Ha entusiasmo, è un ragazzo di 19 anni che ha qualità importanti che in questo momento sta facendo gol. Poi magari potrà avere un calo, proprio come capitò a Bernardeschi, che all'inizio dell'anno era stato proclamato come il giocatore dell'anno. E anche lui sa bene che non ha ancora raggiunto l'equilibrio che un giocatore di una grandissima squadra deve avere".

12.10 - Il recupero di Ronaldo? "Gli esami di oggi vanno molto meglio, si devono valutare i pro e i contro. Lui sta facendo un bel lavoro che va valutato di giorno in giorno".

12.08 - Il recupero di Dybala? "Dipende oggi come sta, se sta bene lo porto e vuol dire che può giocare".

12.07 - Difesa a tre? "Dipende da come farò giocare Cancelo, se giocherà in difesa e come attaccante. Fisicamente stiamo bene, bisognerà essere mentalmente bene per fare la giusta partita":

12.06 - Che partita sarà domani? "Il Cagliari in casa ha fatto 24 su 33, fa tanti gol e ne prende pochi. Danno molta intensità, è uno stimolo per noi".

12.05 - Chi scenderà in campo? "Domani avremo tredici giocatori di movimento. Poi verrà Loria come terzo portiere. Nicolussi che ha già debuttato, Mavididi e Kastanos".

12.02 - Novità su Ronaldo? "Voglio fare una premessa. Ci dovrebbe essere rispetto reciproco, sia da parte nostra che da parte vostra. Ho saputo che alla conferenza di Andreazzoli non c'era nessuno. Credo ci dovrebbe essere rispetto. Anch'io non condivido quando qualcuno di noi non si presenta in conferenza. Perchè il lavoro va rispettato dall'una e dall'altra parte. Ronaldo sta lavorando, speriamo di averlo con l'Ajax. Anche Douglas Costa sta lavorando e speriamo che ci sia. Vediamo Khedira mercoledì in vista del Milan, il rientro di Cuadrado potrebbe essere imminente. Dybala valuto oggi. Mandzukic ha un po' di febbre. Perin ha preso un colpo alla spalla e non verrà a Cagliari. Spinazzola non sarà disponibile per 10/15 giorni. Barzagli sta lavorando e sarà a disposizione prima del finale di stagione".

