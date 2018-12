LIVE TMW - Allegri: "Siamo bravi a scegliere le partite da perdere..."

Fonte: dal nostro inviato allo Stade de Suisse a Berna

Un ko certamente inatteso, per fortuna della Juventus e di Massimiliano Allegri ininfluente ai fini della classifica ma che non lascia certo sereno il tecnico toscano che si presenta nella sala stampa dello Stade de Suisse. "Abbiamo anche iniziato bene, non abbiamo fatto gol. Poi abbiamo concesso il rigore. Poi abbiamo avuto altre occasioni, ci è mancata cattiveria nel fare gol. Ci hanno dato pressione, abbiamo faticato a giocare. Siamo anche bravi a scegliere le partite da perdere, quelle che contano meno".

Su Cuadrado. "Ha avuto un problema al ginocchio. Ieri aveva avuto un piccolo risentimento, sembrava niente, oggi si è riacutizzato il dolore e verrà valutato domani".

Peggio il passaggio di Douglas o il rigore di Sandro? "Entrambi... Comunque quando arrivi all'ultima e sei primo, gli altri devono vincere, qualcosa a livello di motivazioni lasci per strada".

Su Emre Can. "Emre è pienamente recuperato, il ragazzo sta bene".

Su Douglas Costa e Bernardeschi. "Hanno iniziato nicchiando, poi hanno giocato meglio, soprattutto Douglas che ha fatto tanti cross, dovevano essere attaccati con più precisione".

Su Pjanic. "E' tornato nello spogliatoio perché era -6... Ho solo lui, poi Emre Can e Matuidi per il derby, Bentancur sarà squalificato".