live Atalanta, Gasperini: "Divario eccessivo, andavano al doppio di noi"

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

23.15 - Tra pochi minuti la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, il tecnico dell'Atalanta analizzerà il match contro il Liverpool.

23.24 - È iniziata la conferenza del tecnico nerazzurro.

Come valuta il match?

"È stata una bella batosta, siamo stati inferiori sotto tanti aspetti. Abbiamo trovato una squadra che andava più forte, non siamo mai stati in grado di reggere. C'è stato un grande divario, questo ci deve far riflettere".

Come commenta la scelta delle due punte?

"Nasce da un percorso che abbiamo fatto nell'ultimo periodo. Non andava bene per questa sera, ma non è solo una questione di attaccanti. Dietro ci hanno bruciato molte volte. È stato merito loro, ma dobbiamo riflettere: ci portiamo questi aspetti dal campionato, corriamo poco e piano. Dobbiamo pensare diversamente".

Ci sono analogie con la sconfitta col City?

"Dopo quella sconfitta abbiamo trovato la forza di essere più competitivi, su quella batosta abbiamo costruito la nuova stagione. Ora ho una sensazione diversa, abbiamo qualche difficoltà in più, ce le portiamo anche in campionato queste cose. Lo vediamo dai dati, dobbiamo pensare diversamente".

Teme un contraccolpo psicologico?

"Bisogna sempre lavorare sulla testa, sia quando vinci che quando perdi. Poi bisogna anche rispettare le nostre caratteristiche, questa sera siamo stati poco competitivi. Da troppo tempo prendiamo troppi gol. Ogni anno abbiamo modificato qualcosa durante la stagione per migliorarci, è quello che dobbiamo fare anche adesso".

I gol subiti riguardano un problema di reparto?

"Bisogna tenere in considerazione tutto, comprese le difficoltà del reparto difensivo e della sua protezione. Dobbiamo porre rimedio, sono tante cose a cui è necessario pensare. Il divario era eccessivo, questi andavamo molto più veloce e andavano al doppio di noi. Se noi corriamo meno e piano è già un punto da cui partire per cambiare".

23.32 - È terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini..