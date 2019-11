LIVE TMW - Atalanta-Manchester City alle 21, dubbio Pasalic-Malinovskyi

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB,com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

Le tre sconfitte di fila chiudono di fatto la porta ad una qualificazione al prossimo turno di Champions League, ma l'Atalanta vuole togliersi delle soddisfazioni prima di salutare la massima competizione continentale: anche nella sfida di oggi, a San Siro, contro il Manchester City, che guida il girone. Seguite il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Atalanta e Manchester City su TMW, gara che seguiremo in diretta scritta a partire dalle 21.00 con un inviato allo stadio Meazza:

12.18: Masiello dovrebbe andare in panchina - Ballottaggio tra Pasalic e Malinovskyi nell'attacco dell'Atalanta, mentre Masiello dovrebbe andare in panchina. Al fianco di Gomez dunque agirà uno dei due, con Ilicic falso nueve e Muriel risparmiato per la Serie A. Queste le ultime in arrivo da Bergamo.

11.40: fuori Gosens e Zapata, tocca a Ilicic - Reduce da un pareggio contro il Napoli, pieno di polemiche e giocato non al meglio, e una sconfitta contro il Cagliari, meritata seppur in dieci, l'undici nerazzurro vuole riportare le cose sul binario giusto. L'avversario non è il più semplice di tutti, ma per continuare a sognare un passaggio del turno (alquanto difficile) c'è bisogno di una impresa che, in Champions, per ora è sconosciuta. Fuori Gosens per una fibrosi, rimane out precauzionalmente anche Duvan Zapata, in dubbio anche per la sfida contro la Sampdoria.

11.10: parla il patron Percassi: "Pensiamo a salvarci" - Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ai microfoni di Sky parla della sfida contro il Manchester City: "Contro uno squadrone abbiamo da imparare e l'abbiamo visto nel primo confronto che è una squadra fantastica, formata da tanti fuoriclasse. Speriamo di fare bella figura, i nostri hanno capito che il calcio in Champions League è diverso rispetto alle altre competizioni. Prossimo anno Champions a Bergamo? Non esageriamo, pensiamo prima di tutto a salvarci. Quel che viene in più è fantastico".