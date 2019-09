LIVE TMW - Basaksehir, Buruk: "Potevamo segnare per primi, peccato"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Dopo la sconfitta per 4-0 subita all'esordio in Europa League contro la Roma all'Olimpico, interviene in sala stampa il tecnico dei turchi Okan Buruk.

23.15 - Inizia la conferenza stampa:

Cosa è mancato alla sua squadra per impensierire la Roma?

"Possiamo dividere il gioco nei due tempi: nel primo tempo abbiamo avuto il controllo del campo senza però concretizzare. Invece nel secondo tempo ho visto una qualità maggiore da parte della Roma. Durante la partita potevamo passare in vantaggio, non ci siamo riusciti e la sfida è finita così".

Come pensate di affrontare il Wolfsberger?

"Guardando il 4-0 contro i tedeschi è stata una bella sorpresa. La Roma è una squadra che può vincere o perdere come tutte le altre squadre. In questo girone è ancora troppo presto per capire chi vincerà o perderà. Dovremo andare avanti per capire cosa potrà accadere".

23.19 - Termina qui la conferenza stampa.